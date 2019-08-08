انتر ميلان يعلن ضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

لوكاكو كان هدفًا لإنتر على مدار ميركاتو الصيف الجاري، قبل أن يحسم الصفقة أخيرًا اليوم الخميس، في الديدلاين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميلان، فيديو للاعب البلجيكي بقميص النيرازوري، في إعلان عن الصفقة التي حاول كثيرًا النادي حسمها مبكرًا.



ولم ينشر النادي أي تفاصيل عن الصفقة، ولكن حسب التقارير الإيطالية، فأن الصفقة حسمت مقابل 77 مليون جنية إسترليني.