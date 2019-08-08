انتر ميلان يعلن ضم لوكاكو من مانشستر يونايتد

2019-08-08 | 17:15
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أعلن نادي إنتر ميلان تعاقده مع الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
لوكاكو كان هدفًا لإنتر على مدار ميركاتو الصيف الجاري، قبل أن يحسم الصفقة أخيرًا اليوم الخميس، في الديدلاين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميلان، فيديو للاعب البلجيكي بقميص النيرازوري، في إعلان عن الصفقة التي حاول كثيرًا النادي حسمها مبكرًا.
ولم ينشر النادي أي تفاصيل عن الصفقة، ولكن حسب التقارير الإيطالية، فأن الصفقة حسمت مقابل 77 مليون جنية إسترليني.
ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميلان، فيديو للاعب البلجيكي بقميص النيرازوري، في إعلان عن الصفقة التي حاول كثيرًا النادي حسمها مبكرًا.
ولم ينشر النادي أي تفاصيل عن الصفقة، ولكن حسب التقارير الإيطالية، فأن الصفقة حسمت مقابل 77 مليون جنية إسترليني.
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