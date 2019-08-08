بالفيديو: هكذا رد نجم العراق على جماهير فريقه السابق في الدوري الاميركي

ميرام لعب في صفوف اورلاندو سيتي لمدة ستة اشهر فقط في عام 2018 ليعود بعدها الى كولمبوس كرو، قبل ان ينتقل الى اتلانتا يونايتد في الانتقالات الشتوية للموسم الحالي.

ونشر ميرام مقطع فيديو يظهر من خلاله حركات غير اخلاقية لجمهور اورلاندو (فريقه السابق)، وعلق عليها قائلاً: "لا تقتل الناس بلطفك، لأن ليس كل شخص يستحق ذلك، اقتل الناس بالصمت، لأنه ليس كل شخص يستحق انتباهك".



وتغلب اتلانتا يونايتد على اورلاندو سيتي 2-0 في المواجهة التي اقيمت على "اورلاندو ستاديوم" امس الاربعاء.

ميرام يقدم في الاونة الاخيرة مستويات رائعة مع اتلانتا يونايتد، واصبح من العناصر الاساسية في تشكيلة المدرب الهولندي فرانك دي بور.