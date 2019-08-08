بالفيديو: هكذا رد نجم العراق على جماهير فريقه السابق في الدوري الاميركي

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2019-08-08 | 17:06
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ونشر ميرام مقطع فيديو يظهر من خلاله حركات غير اخلاقية لجمهور اورلاندو (فريقه السابق)، وعلق عليها قائلاً: "لا تقتل الناس بلطفك، لأن ليس كل شخص يستحق ذلك، اقتل الناس بالصمت، لأنه ليس كل شخص يستحق انتباهك".
وتغلب اتلانتا يونايتد على اورلاندو سيتي 2-0 في المواجهة التي اقيمت على "اورلاندو ستاديوم" امس الاربعاء.
ميرام يقدم في الاونة الاخيرة مستويات رائعة مع اتلانتا يونايتد، واصبح من العناصر الاساسية في تشكيلة المدرب الهولندي فرانك دي بور.
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