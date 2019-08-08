رياضة 2019-08-08 | 16:45 878 مشاهدة اعلن نادي الشرطة، تعاقده مع لاعب نادي رايندورف ألتاخ النمساوي، شيركو كريم، للدفاع عن الوان الفريق في الموسم المقبل. وكشف النادي عن الصفقة خلال تقديمه اللاعبين الجدد اثناء المؤتمر الصحفي الذي يقيمه النادي الان على قاعة مؤسسة المحطة وسط العاصمة بغداد. وقدم الشرطة مدربه الجديد، الصربي الكسندر اليتش، كذلك اللاعبين الجدد للفريق وايضاً قميصه الجديد الذي سيكون من تجهيز شركة "جيفوفا" الايطالية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. شيركو كريم لاعباً للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.