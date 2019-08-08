مقتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم طائرة في الولايات المتحدة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة صغيرة في فناء منزل سكني بولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة، حسبما أوردت قناة CBS الأمريكية.
ونقلت القناة عن الهيئة الفدرالية الأمريكية للطيران المدني، أن الحادث وقع صباح اليوم الخميس، وفقا للتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن طائرة خاصة أحادية المحرك من طراز Beechcraft Bonanza، أقلعت من مطار في مدينة فيلادلفيا باتجاه جامعة ولاية أوهايو (الواقعة في مدينة كولومبوس).
وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن الطائرة اصطدمت بأشجار وتحطمت في حرش بفناء منزل سكني. وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة، دون وقوع إصابات على الأرض أو إلحاق أضرار بالمباني في المنطقة.
وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن الطائرة اصطدمت بأشجار وتحطمت في حرش بفناء منزل سكني. وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة، دون وقوع إصابات على الأرض أو إلحاق أضرار بالمباني في المنطقة.
وبحسب السلطات، فإن الطيار أفاد بوقوع مشكلات في طائرته بعد وقت وجيز من إقلاعها، مشيرة إلى أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث.
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