السامرائي ينتقد قرار تعيين المفتشين العموميين ويصفه بـ'قضم الحقوق'

انتقد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الخميس، قرار تعيين المفتشين العموميين، فيما وصفه بـ"قضم الحقوق وممارسة الإقصاء".
واشار السامرائي إلى "المادة التاسعة من الدستور التي نصت على تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع مكونات الشعب العراقي".
وتابع السامرائي "لقد أثبت القابضون على السلطة أنهم يتلذذون بقضم الحقوق وممارسة الإقصاء وطعن التوازن الوطني الذي أمر به الدستور، وبالأخص في مادته التاسعة".
وبين السامرائي، "لقد أثبت القابضون أزدواجية التعصب وبعدهم عن الوطنية التي كانوا يدعون"، مختتما تغريدته بالقول "لا لقضم الحقوق".
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