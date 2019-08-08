السامرائي ينتقد قرار تعيين المفتشين العموميين ويصفه بـ'قضم الحقوق'

وقال السامرائي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وتابعتها الخليج 365، "ننتقد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين المفتشين العمومين"، واصفاً القرار بأنه "يمثل قضماً للحقوق وممارسة للإقصاء وطعناً للتوازن".واشار السامرائي إلى "المادة التاسعة من الدستور التي نصت على تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جميع مكونات الشعب العراقي".

وتابع السامرائي "لقد أثبت القابضون على السلطة أنهم يتلذذون بقضم الحقوق وممارسة الإقصاء وطعن التوازن الوطني الذي أمر به الدستور، وبالأخص في مادته التاسعة".

وبين السامرائي، "لقد أثبت القابضون أزدواجية التعصب وبعدهم عن الوطنية التي كانوا يدعون"، مختتما تغريدته بالقول "لا لقضم الحقوق".

