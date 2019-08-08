تركيا تحضر 'الانيق' للموسم الكروي الجديد

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، اتفقت هذا اليوم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، على اجراء معسكر تدريبي لفريقها الكروي الذي يستعد لخوض مباريات الدوري الكروي القادم".واضاف أن "الادارة طلبت من الوزارة ان يكون المعسكر التدريبي للفريق في الــ 25 من الشهر الجاري ويستمر لمده 14 يوم وذلك في اطار دعم الفريق واستعداده لدوري الموسم القادم".

الجدير بالذكر، ان ادارة النادي التقت بوزير التعليم هذا الاسبوع ووعد بتسهيل كافة المعوقات واطلاق التخصيصات المالية والعمل من اجل النهوض بواقع النادي الذي يمر به بالوقت الحالي.

