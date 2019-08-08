اتحاد الكرة يطلب لقاء رئيس 'فيفا' لايضاح تفاصيل رفع الحظر

وقال الأسدي في حديث للسومرية نيوز، ان "كتاب فيفا وصل الى قسم العلاقات بالاتحاد المركزي في 27 تموز الماضي وعلمنا بكتاب الاتحاد الدولي قبل يوم من تناوله من قبل وسائل الاعلام المختلفة، والامر كان سريا و محصورا بين رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود و قسم العلاقات و تم تبليغ وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي فور وصوله ولا علم للمكتب التنفيذي للاتحاد به".وأضاف "سجلنا عتبنا على رئيس الاتحاد الذي تعذر بسرية المعلومة و عدم إظهارها لوسائل الاعلام و إنجاز بطولة غرب اسيا و لحين إتمام كل الاجابات و المعلومات التي تؤكد أحقيتنا في اللعب على اراضينا و بين جمهورنا".

وأشار الأسدي الى ان "اتحاد الكرة أرسل كتابا الى فيفا يطلب فيه لقاء جياني انفانتينو رفقة وزير الشباب و الرياضة لاجل إيضاح كل التفاصيل والإثباتات، و ننتظر رد الاتحاد الدولي على اجراء اللقاء الرسمي"، منوهاً الى ان "اعتذار اتحاد الكرة عن تضيييف مباراة ذوب اهن الإيراني و النصر السعودي على ملعب كربلاء الدولي و بتوجيه حكومي كانت الشماعة التي استغلها فيفا في إرسال كتابه فضلا عن كونها مؤامرة خارجية واضحة لابعاد المنتخب الوطني عن المنافسات و الحصول على بطاقة التاهل الى كاس العالم" .



وختم الأسدي حديثه ان "اللجنة الأمنية الدولية ستصل اليوم الى اربيل و من ثم الى كربلاء و البصرة و متفائل بتقريرها الذي سترفعه الى الاتحاد الدولي الذي يؤكد حقنا الطبيعي في لعب منتخب اسود الرافدين على أرضه و بين جمهوره".