لجنة الصليب الأحمر تعلق أنشطتها بشمال مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علق الصليب الأحمر في ولاية تمبكتو شمالي مالي أنشطته، الخميس، بعد اختطاف سيارة تابعة له من قبل مسلحين مجهولين، قرب مقرهم بالمدينة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان: "إننا قررنا تعليق أعمالنا في تمبكتو، نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية، نحن لا يمكننا العمل هكذا".
وأضاف البيان: "مضطرون إلى وقف نشاطاتنا بسبب الأعمال الإجرامية التي تستهدفنا مرارا وتكرارا، ما يعرض للخطر حياة موظفينا".
واختتم البيان بالقول: "إننا نأسف لهذا الوضع الذي سيؤثر تأثيرا مباشرا على بعض الأشخاص الذين نساعدهم من خلال أنشطة مثل توزيع الأغذية والحصول على المياه والرعاية الصحية واستعادة الروابط الأسرية".
وحسب مراقبين فإن الجماعات الإرهابية استهدفت العديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية، كمنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل ضد الجوع وغيرهما.
وقال المراقبون إن "هذه الحوادث تؤكد وجود انفلات أمني في المنطقة رغم وجود القوات المسلحة المالية وبعثة القوات الأممية لحفظ السلام في مالي (مينوسما)".
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