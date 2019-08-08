قائد "أفريكوم" الجديد يتعهد باستمرار محاربة الجماعات الإرهابية

تعهد الجنرال ستيفن تاونسند القائد الجديد للقيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وتنظيم داعش.

وقال تاونسند، في تصريحات بعد زيارته لمقديشو، الخميس: "إنني ملتزم بالعمل سويا وتعزيز شراكتنا مع الصومال جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الآخرين، وسنمارس الضغط المستمر على التنظيمات الإرهابية".

وتابع: "يتعين على القوات الصومالية مواصلة طرد حركة الشباب الإرهابية من المناطق المتبقية التي تسيطر عليها لتحرير الصوماليين الذين يعيشون هناك".

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وأضاف أن "إضعاف الإرهابيين يجعل المنطقة أكثر أمانا، وهو أمر مهم للصومال والولايات المتحدة وحلفائهما".

وأكد أن "هذا الضغط يخلق الظروف والفرصة لمزيد من التنمية السياسية والاقتصادية".

وكانت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا قالت، في بيان، إن أول رحلة تقررت لتاونسند، الذي تولى منصب قائد القوات في 26 يوليو/تموز الماضي، ستكون إلى مقديشو لتقييم الوضع وتعزيز التزامات "أفريكوم" بأمن المنطقة.

وأضافت أن "الولايات المتحدة تنسق جهودها الدبلوماسية والتنموية مع النشاط العسكري".

وأشارت إلى أن "مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هالي تعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة للإصلاحات السياسية في الصومال، والتنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار".