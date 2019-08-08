شكرا لقرائتكم الأمن التونسي يداهم منزل "الدغسني" القيادي بحركة النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسلنا في تونس بأن قوات الأمن داهمت منزلا تابعا لأحد القياديين في حركة النهضة.

وتأتي مداهمة أجهزة الأمن لمنزل قيادي النهضة عبد العزيز الدغسني ضمن التحقيق في قضية ما يعرف بالجهاز السري للحركة.

وأثيرت قضية الجهاز السري للنهضة أكتوبر العام الماضي عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، ومتورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام ألفين وثلاثة عشر، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.

كما كان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، قد دعا في مارس الماضي، مجلس الأمن القومي إلى ضرورة اتخاذ موقف حيال ملف جهاز الاغتيالات السري التابع للنهضة بعد أن أصبح يهدّد الأمن القومي التونسي، وبعد أن أصبح جهاز القضاء في البلاد مستهدفا بسببه.