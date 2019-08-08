اليوم السابع ساعات قليلة وتبدأ عمليات مرور السيارات الخاصة بمحافظة القاهرة بشوارع المحروسة استعداداَ لحصر المخالفات المتعلقة بذبح الأضاحى فى الشوارع وذلك بناء على تعليمات محافظ القاهرة. يأتى ذلك تنفيذًا لقرار محافظة القاهرة، بأن المواطن الذى سيذبح فى...

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كانت هذه تفاصيل خبر غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه لمن يذبح فى الشارع خلال عيد الاضحى المبارك بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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