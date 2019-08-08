أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في تصريح بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ أن "الإجتماع إيجابي والحلول باتت "على الآخر" وانا متقائل أكثر من السابق"، مشيرا الى أنه "علينا الإنتظار قليلا قبل أن نسمع الخبر السار".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري من بعبدا: الحلول باتت "على الآخر" وعلينا الإنتظار قليلا قبل سماع الخبر السار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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