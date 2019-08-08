معلومات الـ"NBN": اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهرغد الجمعة في بعبدا

علمت قناة الـ"NBN" بأن "هناك اتجاها لعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ بعد ظهرغد الجمعة في ​بعبدا​"، كاشفةً أن "جدول اعمال مجلس الوزراء لا يتضمن بند المجلس العدلي". وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد وصل قبل قليل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما انضم إليهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

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