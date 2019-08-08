قائد الجيش التقى الفرزلي والمقداد على رأس وفد من جمعية تجار بعلبك

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​، من ثمّ النائب ​علي المقداد​ على رأس وفد من ​جمعية تجار بعلبك​، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.

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