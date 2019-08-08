أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن الاجواء إيجابية والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ سيقوم بإتصالات وعلى ضوء نتائجها تحدد الخطوة التالية. ووصفت المصادر ​الساعات​ الثمانية والاربعين القادمة التي تسبق سفر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى الخارج، أما تنجح ​الاتصالات​ بالوصول إلى حل وتعقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ الجمعة أو السبت واما تعود الأمور إلى سابق عهدها، مشيرة إلى أن طرح الحل قد يكون بعقد جلسة للحكومة بجدول أعمال جلسة 2 تموز لا يتضمن حادثة ​قبرشمون​ وفي حال تم التطرق إلى الحادثة في الجلسة يكون بشكل محدود.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة: إما تعقد جلسة للحكومة الجمعة أو السبت واما تعود الأمور إلى سابق عهدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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