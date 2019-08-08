الحسن: فرحة جدا لأننا بدأنا نعد خطة لتسهيل سفر ذوي الاحتياجات الخاصة

شدّدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، على "أنّني فرحة جدًّا لأنّنا بدأنا نعدّ خطة لتسهيل سفر ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين مستلزمات سفرهم وحدهم، أو بمرافقة مساعدين لهم". ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا في ​وزارة الداخلية والبلديات​ نعمل أيضًا لنسهّل ممارسة هؤلاء الأشخاص لحقّهم في الاقتراع، انطلاقًا من تشدّدي بضرورة تمتّع كلّ اللبنانيين، وعلى قدم المساواة، بكلّ الحقوق".

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