اللواء ابراهيم انضم إلى اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بقصر بعبدا

انضم المدير العام للامن العام ​اللواء​ علاس ابراهيم إلى اجتماع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​قصر بعبدا​.

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