وزارة التربية أوضحت ظروف نجاح تلميذ بعد تعرضه لحادث: أجرى امتحاناته بمركز لذوي الحاجات الخاصة

أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة التربية والتعليم العالي​، ردًّا على ما نشره أحد رؤساء مراكز ​الإمتحانات الرسمية​ في ​جبل لبنان​، وأشار فيه إلى غياب أحد المرشحين عن مركز أنطلياس، ثمّ فوجئ بنجاحه، أنّ "المرشح غبريال شهيد فضول قد تعرّض لحادث في 24 تموز 2019 ودخل "​مستشفى بحنس​" في حالة طارئة، وتقدّم أهله بطلب خاص بتاريخ 26 تموز 2019 لنقله إلى مركز حاجات خاصّة ليلقى المساعدة المطلوبة، نظرًا إلى إصابته في الرأس والعين؛ وقد أرفق الطلب بتقرير طبي وتقرير من ​قوى الأمن الداخلي​".

ولفت في بيان، إلى أنّه "قد أجرى امتحاناته بعدما تمّ تغيير مركز الإمتحانات قبل يومين من الإمتحانات، وألحق من اليوم الأول للإمتحانات بالمركز المخصّص لذوي الحاجات الخاصة في "مدرسة الأوروغواي" نظرًا إلى حالته الصحيّة، وتمّ تخصيص قارئ وكاتب لمساعدته على سماع السؤال وكتابة ما يقوله. وقد نجح في الإمتحانات".

وبيّن المكتب أنّ "من جهتها، استدعت الإدارة رئيس المركز للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّه، لكونه عمد إلى التشهير بالإمتحانات دون العودة إلى إدارته للتأكّد من صحّة ما يعلنه".