ابراهيم عرض مع أبو سليمان لملف تنظيم اليد العاملة والتقى ريتشارد ووفدا أميركيا

التقى المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، وعرض معه للأوضاع العامة ومواضيع ذات إهتمام مشترك، لا سيّما المتعلّقة بتنظيم اليد العاملة الأجنبيّة في ​لبنان​.

من ثمّ التقى اللواء ابراهيم سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في لبنان ​إليزابيث ريتشارد​ (Elizabith Richard) مع وفد من لجنة مجلس النواب المعنيّة بالإشراف على أجهزة ​المخابرات الأميركية​، وجرى البحث في التطورات المحليّة والإقليميّة والتعاون القائم بين الأمن العام والأجهزة الأميركية.