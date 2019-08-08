ابراهيم عرض مع أبو سليمان لملف تنظيم اليد العاملة والتقى ريتشارد ووفدا أميركيا

التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وزير العمل كميل أبو سليمان، وعرض معه للأوضاع العامة ومواضيع ذات إهتمام مشترك، لا سيّما المتعلّقة بتنظيم اليد العاملة الأجنبيّة في لبنان.
من ثمّ التقى اللواء ابراهيم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد (Elizabith Richard) مع وفد من لجنة مجلس النواب المعنيّة بالإشراف على أجهزة المخابرات الأميركية، وجرى البحث في التطورات المحليّة والإقليميّة والتعاون القائم بين الأمن العام والأجهزة الأميركية.
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