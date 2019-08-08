ركّز رئيس "حركة الإعتدال" النائب مصباح الأحدب، على أنّ "كلّ منطقة في لبنان أصبحت "فاتحة على حسابها"، فلن نقبل أن تعبثوا بمناطقنا، فهي ليست مزبلة لكم، حتّى وإن وافق من يدّعون تمثيلنا على هذه الصفقة الوسخة، فنحن لن نقبل وسنواجهكم لنحمي صحّتنا ومياهنا وحياة أبنائنا".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الحلول موجودة وأنتم لا تودّون معرفتها، لأنّكم تستفيدون من عدّ أطنان النفايات، فلن نسمح لكم بتمرير صفقاتكم على حساب صحّتنا".
وأرفق التعليق برابط لدراسة تبيّن "خطورة تأثير مطمر تربل على المياه الجوفية في طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر الأحدب: مناطقنا ليست مزبلة لكم ولن نسمح لكم بتمرير صفقاتكم على حساب صحتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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