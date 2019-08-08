وزير الثقافة تابع موضوع انهيار جزء من الجدار الغربي للسرايا الشهابية بحاصبيا

تابع ​وزير الثقافة​ محمد داود موضوع انهيار جانب من الجدار الغربي للسرايا الشهابية في مدينة ​حاصبيا​ وعقد لهذه الغاية اجتماعا اسثنائيا مع المدير العام للأثار سركيس خوري.

واعطى داود توجيهاته لمعالجة الموقف ووقف المزيد من الإنهيار لمنع اي ضرر في السرايا وعلى ​السلامة العامة​.

وكان أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل قد تابع مع داود الموضوع وسلمه رسالة بهذا الخصوص من رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا.

وعلمت "النشرة" أن "المدير العام خوري سيبدا من الغد بإتخاذ إجراءات إدارية لمعالجة الجانب الفني، كما أنه سيتوجه إلى بعض المالكين المعروفين للسرايا والطلب اليهم تحمل مسؤلياتهم لأن السرايا تعتبر ملكا خاصا".