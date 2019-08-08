الرئيس الأوكراني: نريد العمل جنباً إلى جنب مع تركيا

لفت الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ إلى أن "​أوكرانيا​ تريد أن تعمل جنباً إلى جنب مع ​تركيا​"، مؤكداً "أنهم سيقدمون المساعدة للمستثمرين الأتراك وفرص تنافسية لهم في العديد من المجالات".

وخلال منتدى ألاعمال التركي - الأوكراني، أشار زيلينسكي إلى أنه "خلال لقاءه بالرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ يوم أمس، حددوا هدف 10 مليارات ​دولار​ لحجم التبادل التجاري بين البلدين"، لافتاً إلى "أنهم يخططون لاستثمار 20 مليار دولار في قطاع البنية التحتية"، موضحاً أنه "سيتم تشغيل 15 مطارًا ، وتنظيم 5 موانئ لتصبح أكثر فاعلية".

وأضاف "نريد أن نعمل جنبا إلى جنب مع تركيا، نريد حقًا العمل مع شركائنا التجاريين ، ليس فقط مع بعض أصدقائنا من دنيا الأعمال التركي، سنساعد المستثمرين الفاعلين في العديد من المجالات، وسوف نقدم لهم مزايا تنافسية في العديد من المجالات"، مشيراً إلى "إننا سنخلق الظروف التي تجعل أوكرانيا فعالة وجذابة للاستثمار، حيث ما يزال هناك تهريب، وفساد وبعض مشاكل ما بعد الاتحاد السوفيتي، لكننا لا نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك المشاكل".