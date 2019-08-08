غير بيدرسون: نأسف لانهيار وقف إطلاق النار في إدلب

أعرب المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسون عن أسفه لـ"انهيار وقف ​إطلاق النار​ في إدلب"، مشيراً إلى "إننا قلقون من تبعات العملية العسكرية بعد اتفاق ​واشنطن​ و​أنقرة​ لإقامة منطقة آمنة".

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