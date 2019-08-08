جونسون يدعو لعدم عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوریس جونسون، نواب مجلس العموم إلى "عدم عرقلة مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعم خطته لإنهاء عضوية البلاد في الاتحاد، نهاية تشرين الاول"، مؤكداً أنه "على السیاسیین والنواب الالتزام بنتائج استفتاء حزيران 2016، والعمل على ضمان خروج بریطانیا من التكتل الأوروبي في 31 تشرين الاول المقبل".
وأشار إلى أن "نواب البرلمان تعهدوا مرارا وتكرارا باحترام نتائج الاستفتاء، ولذلك تقع على عاتقهم مسؤولیة أخلاقیة بتنفیذ رأي الأغلبیة"، لافتا إلى أن "الحكومة ستعمل على تنفیذ خطة الخروج في وقتها المحدد مهما كانت الظروف".
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