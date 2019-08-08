اللواء حسين سلامي: أي حرب جديدة ستهدد بقاء الكيان الصهيوني

اكد القائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ ان "العدو يدرك جيدًا أن أي حرب جديدة ستهدد بقاء الكيان الصهيوني وستهدده بالانهيار الذي لا رجعة فيه"، مشيراً إلى أن "​ايران​ تواجه حربا شاملة اليوم ، وان الدول المستكبرة قد شكلت تحالفا شيطانيا وان ايران تتعرض دوما لضغوط سياسية واقتصادية وثقافية وحتى أمنية".

ولفت إلى أن "العدو قد عبأ اقصى طاقاته ويحاول استهداف القلب السياسي للعالم الاسلامي اي ايران العزيزة "، مشيراً إلى أنه "في مقابل غروب الحضارة الغربية ، نشهد بريق وبزوغ شمس ​إيران​ الإسلامية المتلألئة في قلب المجال السياسي والاقتصادي والثقافي للعالم".

وأشار إلى "هيمنة العدو على الكثير من البلدان وقال ان هذه الهيمنة السياسية للعدو على العديد من البلدان آنية ، لأنه إذا نظرت إلى هذه ​السياسة​ ستجد أن كل هذا التفوق والهيمة مؤذن بالزوال وتحول الى مناخ سياسي كثيب"، لافتاً إلى "قوة ​حزب الله​ و​فصائل المقاومة​ الفلسطينية"، قائلا "الفلسطينيون كانوا يقاتلون بالحجارة يوما ما ولكنهم اصبحوا اليوم يقاتلون ب​السلاح​ و​الصواريخ​ بدلا من الحجارة".