النشرة: مقتل شخص واصابة 4 جراء انفجار لغمين بمنطقتي الضمير وعين ترما بريف دمشق

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ عن "مقتل شخص واصابة أربعة آخرين بجروح جراء ​انفجار​ لغمين من مخلفات التنظيمات المسلحة في منطقتي الضمير وعين ترما ب​ريف دمشق​".

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