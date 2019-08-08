جهانغيري يحذر من يحاول الاعتداء على حدود البلاد

حذر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامیة الايرانية اسحاق جهانغيري من "رد حاسم على من يحاول الاعتداء على حدود البلاد"، مشيراً إلى أن "حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر خطا احمر لا يمكن لاحد تجاوزه ولقد اثبتت بلادنا قدرتها وحزمها في الحفاظ على حدودها المائية".
ولفت إلى "إننا اظهرنا في مجال الدفاع عن البلاد، بان اي قوة عالمية بما فيها اميركا ان اخترقت حدودنا ولو سهوا، فإنها ستواجه ردا حازما من جانبنا، وهذا ما ينبغي على الجميع ان يدركه".
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