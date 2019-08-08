عشرات آلاف المشردين في بورما بسبب فيضانات

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ويغيين: أعلنت السلطات البورمية الخميس أنّ عشرات آلاف السكّان شرّدوا من ديارهم بسبب الفيضانات التي ضربت جنوب شرق البلاد منذ أسابيع.

وأظهرت صور جوية منطقة باغو وقد أصبحت أشبه ببحيرة كبيرة، لا سيّما قرية شفيجين. ولا يظهر في بعض الأحيان سوى سطوح المنازل الواقعة خلف نهر سيتونغ الموحل.

ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس أن أجهزة الطوارئ استنفرت لمساعدة السكان على الوصول إلى البرّ، في حين لجأ بعضهم إلى أديرة.

وتنقّل آخرون سيراً على الأقدام وسط الماء الذي كان يغمرهم حتى وسطهم، أو في قوارب مع حيواناتهم الأليفة والأمتعة الشخصية التي تمكّنوا من انقاذها.

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ونجا ثان آي (42 عاماً) الذي يعاني من ضعف البصر ومن مرض السكري، بأعجوبة من الفيضان. وقال لوكالة فرانس برس في الدير الذي يعيش فيه منذ خمسة ايام "عندما بدأت المياه في الارتفاع، لم أستطع فعل أي شيء إلى أنّ وصل رجال الإطفاء الذين أنقذوني بالقوارب".

وأكثر المناطق التي تضرّرت بالفيضانات هي باغو ومون وكارين شرق رانغون، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.

وذكر كو كو ناينغ مدير ادارة الكوارث "ثمة في الوقت الراهن 30 ألف نازح (في البلاد) بسبب الفيضانات."

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنّ حوالى 89 ألف شخص قد هجّروا في الأسابيع الأخيرة، لكنّ كثراً منهم تمكّنوا من العودة إلى منازلهم.