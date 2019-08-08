القابضة المعدنية: تغيير 4 رؤساء شركات تابعة لضخ دماء جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قرر مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تغيير رؤساء مجالس إدارات ـ 4 شركات تابعة، وتغيير أعضاء بمجالس الإدارات.

وقالت الشركة القابضة في بيان اليوم الخميس، إنه تم تعيين محمود سالم رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للأولمنيوم، وكان يشغل منصب رئيس قطاعات إنتاج الألومنيوم بالشركة.

كما تضمن القرار تعيين يحيى عيش، رئيسا لمجلس إدارة شركة الخزف والصيني "شيني"، وكان يعمل عضوا متفرغا بشركة النصر للزجاج والبللور ومديرا ماليا بشركة سيمنز.

كما تم تعيين محمد ذكي فوزي، رئيسا لمجلس إدارة شركة الفحم والكوك، وكان يشغل منصب رئيس القطاعات التجارية بالشركة.

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وقررت الشركة القابضة تعيين المهندس خالد الأنصاري رئيسًا لمجلس إدارة شركة النصر لصناعة المواسير، وكان يرأس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب سابقا.

وشمل القرار تغيير ستة أعضاء مجالس إدارات بشركات النصر للتعدين، النصر لصناعة الزجاج والبللور، النصر للمطروقات، الشركة المصرية للسبائك الحديدية، النصر للمواسير، وشركة مصانع النحاس المصرية وذلك بنسبة 20% من أعضاء مجالس الإدارات.

وقد أسفرت قرارات التشكيل عن انضمام قيادات من القطاع الخاص والمصرفى في كأعضاء غير تنفيذين بالشركات المذكورة آنفا.

وقال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة في البيان، إن فلسفة التغيير على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات والتخصصات التي تحمل إضافة للشركات التابعة وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير في ظل أسواق شديدة التنافسية وتحدّيات تواجه مختلف الأنشطة الصناعية وفى مقدمتها تحديات نقص التمويل وشح الطاقة وتقلبات بورصات المعادن والمدخلات.