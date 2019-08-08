مدبولي يكلف أحمد الشربيني مشرفًا عامًا على مشروع "متحف الحضارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف الدكتور أحمد الشربيني - الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة - بالإشراف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على سبيل الإعارة لمدة عام من جامعة القاهرة؛ وذلك لمتابعة آليات العمل بالمتحف و مستجدات الأعمال به والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة و افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت وزارة الآثار - في بيان اليوم الخميس - أن المتحف القومي للحضارة يعد من أهم المشروعات القومية لدى الدولة، وأن الوزارة عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

يذكر أن الدكتور الشربيني حصل علي درجة الدكتوراه في الكهرباء وهندسة الاتصالات من جامعة كاس وسترن (Case Western) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل العديد من المناصب المحلية والدولية منها رئيس قطاع المؤتمرات والمطبوعات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالأمم المتحدة (ITU/UN) بجنيف، ومساعد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لشئون التعاون الدولي، ومدير المعهد القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مستشارًا ثقافيا لمصر في كندا، بالإضافة إلى عمله كأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

كما حصل على العديد من الجوائز وبراءات الاختراع وشهادات التقدير، منها نوط الامتياز من الدرجة الأولى، و جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، وبراءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أدرج في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة عام 1992.