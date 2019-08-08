السيسي يصدق على تعديلات قانون حماية الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (د) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

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