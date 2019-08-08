"مكافحة الإدمان" يعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات " دبلوم مهنىي عام " للعام الدراسي المقبل ،بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة للعام الثالث علي التوالي ، حيث يقبل الدبلوم الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها ، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

وسيعقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي، ويتم تقديم الأوراق في إدارة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة القاهرة حتى 31 أغسطس الجاري.

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وأوضح عمرو عثمان مدير الصندوق - في تصريح اليوم الخميس - أنه تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم.

وقال إنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوي كل فصل دراسي خمسة مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريان، بالإضافة إلى مشروع بحثي خاص بكل طالب يقدم في نهاية الفصل الثاني.

وتابع أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.