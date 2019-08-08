القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق البحر المتوسط وذلك أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية . يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافه الدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة ، فى إطار تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني ، ودعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

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