"فوكس نيوز" تدافع عن ترامب بعد عمليات إطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

دافعت قناة "فوكس نيوز" عبر مقدمة البرامج، لورا إنجراهام، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في إطار ملاحقة الديمقراطيين له بسبب عمليات إطلاق النار التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في أوهايو وتكساس.

وقالت لورا في برنامجها The Ingraham Angle يوم الأربعاء: "لا يمكن لترامب فعل ما يكفي لإرضاء معارضيه"، بحسب ما نقلته "العربية.نت".

وأضافت: "إنهم يريدون رحيله. لا شيء أقل من استقالة ترامب والاعتراف بأنه متعصب وبغيض، يمكن أن يرضيهم".

في الوقت نفسه، فقد واصل خبراء الإعلام توجيه اللوم إلى الرئيس على عمليات إطلاق النار التي وقعت في إل باسو بتكساس يوم السبت، وفي دايتون بأوهايو صباح الأحد الباكر، قائلين إنه حرض على العنف بخطابه.

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وقالت باولا راموس، مساعدة سابقة لهيلاري كلينتون على موقع MSNBC يوم الأربعاء: "إنه شخص يمشي في مسرح الجريمة ويده مخضبة بالدماء".

وانتقدت لورا إنجراهام هجمات الديمقراطيين باعتبارها ذات دوافع سياسية.

وقالت إنجراهام: "يريد الديمقراطيون منك أن تصدق أن السبب الوحيد الذي يتحدثون به ضد الرئيس هو أنهم أصحاب اهتمام حقيقي بما يجري"، موضحة: "الواقع أنهم يهتمون فقط بعام 2020". كما دعت الديمقراطيين لعدم استخدام موضوع الهجرة كلافتة.

وقالت: "العنصرية هي مشكلة قائمة، وتفوق البيض أمر سرطاني. لكن إلقاء اللوم على الجميع لتشويه أي شخص ترفضه أو لا تستطيع أن تقارعه في صندوق الاقتراع، يعتبر أمرا مؤذيا".