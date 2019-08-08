مقتل شخص باشتباكات كريتر قرب القصر الجمهوري عدن

قتل شخصا جراء تجدد الاشتباكات في منطقة كريتر، بالقرب من القصر الجمهوري في مدينة عدن اليمنية. واندلعت اليوم الخميس اشتباكات عنيفة بالقرب من البنك الأهلي في شارع أروى، وامتدت إلى قرب البنك المركزي بعدن، بحسبما ذكره موقع "كريتر سكاي" المحلي. أروى، وامتدت إلى قرب البنك المركزي بعدن، بحسبما ذكره موقع "كريتر سكاي" المحلي. Advertisements وقال مواطنون إن الاشتباكات تدور بين قوات الحماية الرئاسية، وبين قوات تتبع للقيادي أبو همام. الحماية الرئاسية، وبين قوات تتبع للقيادي أبو همام. وتشهد عدن منذ أمس الأربعاء اشتباكات عنيفة بين موالين للمجلس الانتقالي وحراسة قصر معاشيق. وقتل 3 أشخاص خلال الاشتباكات، التي وصفها وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري بالفتنة.

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