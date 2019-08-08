زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب غربي تركيا

هزَّ زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب غربي تركيا، من دون الإفادة بوقوع ضحاياحتى كتابة الخبر.
وقال مرصد "كانديلي" التركي للزلازل، إن زلزالا ضرب مدينة دنيزلي،
بدورها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
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