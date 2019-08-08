أدانت فرنسا القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في 5 و6 أغسطس والتي تُجيز بناء 2304 وحدات سكنية في الضفة الغربية.
واوضح بيان للخارجية الفرنسية ان هذه القرارات تأتى في سياق يثير القلق من تسارعوتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وشدد القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أن هذه السياسة تسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانياً وتقوّض بشدة ظروف تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حلّ الدولتين.
ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى الامتثال للقانون الدولي وإلى العدول عن أي مشروع من شأنه أن يقوض في نهاية المطاف حلّ الدولتين.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية جديدة فى الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.