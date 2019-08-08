فرنسا تدين قرار إسرائيل ببناء وحدات سكنية جديدة فى الضفة

أدانت فرنسا القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في 5 و6 أغسطس والتي تُجيز بناء 2304 وحدات سكنية في الضفة الغربية.

واوضح بيان للخارجية الفرنسية ان هذه القرارات تأتى في سياق يثير القلق من تسارع

وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وشدد القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي.

وأشار البيان إلى أن هذه السياسة تسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانياً وتقوّض بشدة ظروف تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين القائم على حلّ الدولتين.

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى الامتثال للقانون الدولي وإلى العدول عن أي مشروع من شأنه أن يقوض في نهاية المطاف حلّ الدولتين.