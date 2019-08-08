أمرت محكمة مدينة عنابة الابتدائية بإطلاق سراح مواطن التمست النيابة العامة في حقه السجن لمدة 10 سنوات، بتهمة"المساس بالوحدة الوطنية"، بعد رفعه للراية الأمازيغية خلال المظاهرات.
وقال محامي المتهم لموقع "كل شيء عن الجزائر" إنالقاضية التي ترأست الجلسة نطقت بالبراءة في حق "الناشط" نذير فتيسي، المودع رهن الحبس المؤقت منذ 5 يوليو الماضي.
وعبر المحامي عن رضاه على حكم البراءة فيحق موكله، مشيرًا إلى أن القاضية التي ترأست الجلسة "انحازت للحق وهي معروفة بأحكامها العادلة ونزاهتها".
من جهته، أكد اليوم منسق "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة"، كريم يونس، إطلاق سراح المتظاهر الموقوف، مضيفًا بأنه "سيمضي عيد الأضحى مع أسرته، في انتظار إطلاق سراح بقية المحبوسين للسبب ذاته".
كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن حامل الراية الأمازيغية في الجزائر.. بعد طلب النيابة سجنه 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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