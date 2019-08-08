أكبر شركة رحلات بحرية بريطانية تلغي رحلات إلى الخليج

أوقفت أكبر شركة رحلات بحرية في المملكة المتحدة، رحلاتها إلى منطقة الخليج لموسمي الخريف والشتاء المقبلين، بسبب مخاوف مرتبطة بإيران بعد قيامها باحتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا.
ونقلت مجلة "أرابيان بيزنس" عن باول لودلو مدير شركة P&O Cruises، أنه سيتم إلغاء برنامج الرحلات الموضوع للمنطقة انطلاقًا من أكتوبروحتى مارس المقبل على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن جميع العملاء سيستعيدون أموالهم بالكامل.
وتزايدت التوترات في منطقة الخليج خلال الأشهر القليلة الماضية، ففي 19 يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة ترفع العالم البريطاني وطاقمها المؤلف
وجاءت الخطوة الإيرانية بعد أسبوعين من احتجاز السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، بسبب انتهاك مزعوم لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.
وخلال الفترة الماضية تعرضت عدة ناقلات نفط أخرى لهجمات في مضيق هرمز، واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بالوقوف وراء الهجمات، من جهتها رفضت طهران هذه الاتهامات.
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