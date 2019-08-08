باكستان تمنع عرض أفلام الهند في البلاد

قالت فردوس عاشق أعوان، مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية، إن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية في قاعات السينما، في الوقت الذي يزيد فيه التوتر بين البلدين بسبب النزاع حول إقليم كشمير.

صرحت المستشارة، فردوس عاشق أعوان، في تغريدة

على "تويتر" بأنه "لن يتم عرض أي فيلم سينمائي هندي في دور سينما باكستان، الأعمال الدرامية، والأفلام، والمحتوى الهندي المشابه سيمنع تمامًا في باكستان".

طردت باكستان، في وقت سابق من أمس الأربعاء، السفير الهندي لديها، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وتعليق التبادل التجاري.

تصاعد التوتر حول كشمير، مطلع العام الجاري، على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرًا من الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.