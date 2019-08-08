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إطلاق اسم ولي العهد على طريق مكة-المدينة

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صرح  الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عن موافقته المقترح الذي تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية.

ويأتي ذلك تقديراً للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

بن عبدالعزيز لتعزيز مسيرة التنمية والتطوّر بالمملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتقديرًا لجهوده المباركة لخدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجّاج والمعتمرين.

ويعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان

بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترًا مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.
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