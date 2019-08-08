"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة إسرائيل على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة

دانت "منظمة التعاون الإسلامي" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأمين العام لـ "منظمة التعاون الإسلامي"، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الخميس، أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين".

ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف".

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