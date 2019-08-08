نتنياهو يضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة استيطانية قرب رام الله

شارك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في وضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" شرق رام الله.
وحول عملية قتل الجندي الإسرائيلي اليوم في جنوب الضفة، قال نتنياهو إن الجيش يجري عملية مطاردة لمنفذي العملية.
في غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، فيما طالبت منظمات "الهيكل" المزعوم، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين في أول أيام عيد الأضحى الأحد المقبل، لتزامنه مع ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".
ودعت منظمات "الهيكل" المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى يوم الأحد المقبل بأول أيام عيد الأضحى، وذلك تزامناً مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".
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