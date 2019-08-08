باكستان تستبعد الخيار العسكري رداً على قرار الهند بشأن كشمير

استبعدت باكستان الرد العسكري على الهند على خلفية قرارها بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه، وتحويله إلى منطقة خاضعة للإدارة الاتحادية.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الخميس" نحن ندرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية. وفيما يتعلق بالخيار العسكري، نحن لا ندرس هذا الخيار ونستبعده".
وكانت الولايات المتحدة دعت الهند وباكستان إلى إجراء حوار مباشر بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
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وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان "ما زلنا ندعم الحوار المباشر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير والقضايا الأخرى محل الاهتمام".
كما دعت واشنطن إلى الهدوء وضبط النفس مع تصاعد النزاع بين الجارتين النوويتين.
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