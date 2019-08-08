كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن التونسي يداهم منزل القيادي في النهضة عبدالعزيز الدغسني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الخميس، بأن قوات الامن التونسية داهمت منزل عبدالعزيز الدغسني القيادي بحركة النهضة على خلفية قضية الجهاز السري للحركة.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتصبح الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بدلا من موعد نوفمبر المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة السبسي، الشهر الماضي.

وكان السبسي قد وقع، في الخامس من يوليو الماضي، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.