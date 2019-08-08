كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية أن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية في قاعات السينما، في الوقت الذي يزيد فيه التوتر بين البلدين بسبب النزاع حول إقليم كشمير.

وصرحت المستشارة، فردوس عاشق أعوان، في تغريدة على "تويتر" بأنه "لن يتم عرض أي فيلم سينمائي هندي في دور سينما باكستان. الأعمال الدرامية، والأفلام، والمحتوى الهندي المشابه سيمنع تماما في باكستان".

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وطردت باكستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السفير الهندي لديها، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وتعليق التبادل التجاري.

وتصاعد التوتر حول كشمير، مطلع العام الجاري، على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.