كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة رئيس مجلس النواب البولندي بسبب فضيحة رحلاته الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس مجلس النواب البولندي، ماريك كوتشينسكي، استقالته من منصبه اليوم الخميس بعدما تعرض للانتقاد بسبب مزاعم بإساءة استغلال طائرة عامة لأغراض خاصة فيما تستعد البلاد لانتخابات في أكتوبر.

وقال كوتشينسكي في مؤتمر مشترك مع زعيم الحزب الذي ينتمي له، القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي،: "أنوى غداً تقديم استقالتي من منصب رئيس مجلس النواب".

وتدور المزاعم حول الرحلات الجوية التي قام بها رئيس مجلس النواب باستخدام طائرة رسمية وعسكرية وأغلبها إلى منطقة بودكارباكي التي ينحدر منها. وتفيد المعلومات الصادرة عن مجلس النواب بأن كوتشينسكي قام بأكثر من 120 رحلة رسمية منذ .2016

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، غالباً ما كان يرافق السياسي أفراد من أسرته وكذلك سياسيين من حزبه وهو ما أثار الجدل وقد يكون انتهك بروتوكول السلامة في الرحلات الجوية.

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وقال كوتشينسكي: "أردت أن أشدد على أنني لم أخرق القانون وأن عدد الرحلات الذي أثار الجدل، كانت نتيجة لعدد مرتفع من اللقاءات مع السكان".

وأضاف: "ونظراً لأن الجمهور العام يقيم أفعالي بشكل سلبي، قررت أنه لن يعود بمقدوري القيام بواجباتي كرئيس لمجلس النواب".

يأتي قرار كوتشينسكي عقب اجتماع في وقت متأخر من أمس الأربعاء لسياسيين بارزين من حزب القانون والعدالة في مقر الحزب في وارسو. وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب غداً الجمعة مقترحا من المعارضة لإقالته.

وقبل تولي السلطة في عام 2015، انتقد حزب القانون والعدالة على نطاق واسع الحكومة السابقة لما وصفوه بأساليب الحياة المترفة والتعالي وافتقادهم الصلة باحتياجات المواطنين.

من المقرر أن تجري بولندا انتخابات برلمانية في 13 أكتوبر المقبل.