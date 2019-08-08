كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: لا نخطط لأي عمل عسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية الباكستاني إن إسلام أباد لا تفكر في أي أعمال عسكرية وبدلًا من ذلك تبحث الخيارات السياسية والقانونية لتحدي تغييرات الهند في وضع كشمير المتنازع عليه.

أدلى شاه محمود قريشي بهذه التصريحات اليوم الخميس في مؤتمر صحفي في إسلام أباد.

ويقول إنه سيسافر قريبًا إلى الصين لإبلاغ بكين بالوضع بعد أن قللت الهند الوضع الخاص لكشمير، وهي منطقة في الهيمالايا تطالب بها كل من باكستان والهند.

ورفض ادعاء نيودلهي بأن التغييرات كانت مسألة داخلية وأن على إسلام أباد أن تعيد النظر في طرد سفير الهند وتعليق التجارة وخدمة قطار رئيسية.

وقال إن باكستان قد تراجع خطواتها إذا وافقت نيودلهي أيضًا على أن تفعل الشيء نفسه فيما يتعلق بالتغييرات في كشمير.

