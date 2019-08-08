كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام مسؤول بالخارجية الأمريكية بالإشراف على مجموعة "القوميين البيض" بواشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتُهم مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بالإشراف على من مجموعة عنصرية من "القوميين البيض" في العاصمة واشنطن، واستضافة أصحاب نظرية التفوق الأبيض في منزله ونشر الدعاية عبر الإنترنت بأسماء مزيفة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، زُعم أن ماثيو ك. جيبرت، مسؤول الشؤون الخارجية في مكتب موارد الطاقة، يستخدم الاسم المستعار "المدرب فينستوك" لتبادل وجهات نظره العنصرية على الإنترنت، وفقًا لتقرير هيتوتش عن مركز جنوب الفقر للقانون.

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وانضم جيبرت إلى وزارة الخارجية في عام 2013 ويعتقد أنه أصبح متطرفًا في الحركة القومية البيضاء بحلول عام 2015 تقريبًا.

ومنذ ذلك الحين، استخدم ما لا يقل عن 10 حسابات مختلفة على موقع تويتر تمتد من عام 2015 إلى ربيع عام 2019 لنشر دعاية التفوق البيضاء على الإنترنت والدفع نحو بلد أبيض فقط.

وفي تحقيق مطول، كشف التقرير عن العديد من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي شملت المنشورات العنصرية عن اليهود والتفاعلات مع القوميين البيض الآخرين.