كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيضانات تقتل 33 شخصا فى الهند.. وتشرد الآلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة والأنهار التي اجتاحت مناطق واسعة من غرب وجنوب الهند، عن مقتل 33 شخصا على الأقل، وأجبرت 180 ألف شخص على إخلاء منازلهم، اليوم الخميس، وفقاً لوكالة رويترز.

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توتسبب الأمطار الموسمية الموسمية في الفترة من يونيو إلى سبتمبر في الوفيات والنزوح الجماعي في جميع أنحاء جنوب آسيا كل عام، ولكنها تسبب أكثر من 70% من الأمطار في الهند، وهي أمر ضروري لإنتاج المحاصيل والنمو الاقتصادي.

وقال مسؤولون، إن حصيلة القتلى في الفيضانات بلغت 25 في ولاية مهاراشترا الغربية بحلول اليوم الخميس، بينما أظهرت بيانات حكومية في ولاية كارناتاكا الجنوبية المجاورة ثمانية قتلى.

وفاضت الأنهار على ضفافها في بعض أجزاء ولاية ماهاراشترا بعد أن أطلقت السلطات المياه من السدود الممتلئة بما يصل إلى 670 ملم (26.4 بوصة) من الأمطار المتلقاة خلال أسبوع.